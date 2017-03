IstanbulDie pro-kurdische Oppositionspartei HDP hat beim Start ihrer Kampagne für ein „Nein“ zur Einführung eines Präsidialsystem in der Türkei ungleiche Wahlkampfbedingungen beklagt. „Wir stehen unter großem Druck“, sagte die HDP-Abgeordnete Filiz Kerestecioglu beim offiziellen Wahlkampfstart am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Istanbul.

Durch die Schließung zahlreicher oppositioneller Zeitungen und Fernsehkanäle fänden die Gegner des Präsidialsystems kein Gehör in den Medien. Außerdem behindere die Tatsache, dass die Parteivorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, weitere HDP-Abgeordnete sowie Tausende Parteimitglieder in Untersuchungshaft säßen, den Wahlkampf.