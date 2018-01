BerlinDie Hoffnung stirbt zuletzt – so heißt es bis heute im Osten Europas. Weiter östlich, im Mittleren Osten, in Persien, gilt dies nun auch. Eine Hoffnung hat sich bereits erfüllt: Entgegen vieler Befürchtungen kam es nach den Freitagsgebeten nicht zu Zusammenstößen zwischen Regimegegnern und Anhängern der klerikalen Herrscher. Eine andere Hoffnung kann sich noch erfüllen: Dass die Proteste ohne weiteres Blutvergießen verlaufen und in einen friedlichen Reformprozess münden.

Mindestens 21 Menschen sind bei dem seit nunmehr einer Woche im Iran herrschenden Aufruhr nach Berichten lokaler Medien bereits ums Leben gekommen. Aus einer Demonstration gegen gestiegene Lebensmittelpreise, den Anstieg des bisher stark subventionierten Benzinpreises, nicht bezahlte Löhne, hohe Arbeitslosigkeit und Angst vor dem Abbau von bisherigen Sozialleistungen in Mashad – der zweitgrößten und tief religiösen Metropole im Nordosten breiteten sich wie ein Lauffeuer Proteste gegen das Regime aus. Tausende Oppositionelle wurden bislang festgenommen, davon allein über 500 in der Hauptstadt Teheran. Darunter sollen laut Berichten auf sozialen Medien wie Telegram auch junge Menschen sein, die aktuell gar nicht auf den Straßen protestiert hätten. Vielmehr hätten sie sich in den vergangenen Monaten oder Jahren politisch engagiert.