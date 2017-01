LincolnEin Senator aus dem US-Staat Nebraska hat mit einer abfälligen Bemerkung über Frauen bei einem Protestmarsch für einen Sturm der Empörung gesorgt und ist deshalb nun zurückgetreten.

Bill Kintner hatte in einem Tweet angedeutet, dass die Teilnehmerinnen der Kundgebung nicht attraktiv genug seien, um Opfer sexueller Übergriffe zu werden. Bevor der Kongress in Lincoln am Mittwoch über seinen Ausschluss abstimmen konnte, zog Kintner selbst die Konsequenzen.