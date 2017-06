KandaharBei einem Selbstmordanschlag in der südafghanischen Provinz Helmand sind laut Polizeiangaben mindestens 15 Menschen getötet worden. Ein Attentäter habe seinen Wagen zur Explosion gebracht und dabei afghanische Soldaten ins Visier genommen, die vor einer Bank in der Provinzhauptstadt Laschkarga in einer Warteschlange gestanden hätten, sagte Helmands Polizeichef Agha Nur Kentos am Donnerstag.

Es habe außerdem mindestens zwölf Verletzte gegeben, sagte Kentos. Die Leute hatten sich offenbar vor der Bank versammelt, um vor dem anstehenden Fest des Fastenbrechens ihr Gehalt abzuholen.