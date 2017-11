IstanbulTrotz internationaler Proteste bleibt der Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft. Das Gericht in Istanbul lehnte am Mittwoch den Antrag der Anwälte von Kilic ab, den Amnesty-Vorsitzenden bis zu einem Urteil auf freien Fuß zu setzen. Kilic ist gemeinsam mit dem Deutschen Peter Steudtner, dem Schweden Ali Gharavi und acht weiteren türkischen Menschenrechtlern angeklagt. Steudtner und Gharavi waren vor vier Wochen nach Berlin ausgereist, nachdem sie aus der Untersuchungshaft in Istanbul entlassen worden waren. Kilic sitzt seit Juni in Izmir in U-Haft.

Kilic sagte mit Blick auf seine seit mehr als fünf Monate andauernde Inhaftierung: „Ich will, dass diese Ungerechtigkeit ein Ende findet.“ Der Türkei-Experte von Amnesty International, Andrew Gardner, kritisierte die fortdauernde U-Haft von Kilic „trotz überwältigender Beweise für seine Unschuld“ und sprach von einer „Justiz-Farce“. Amnesty veröffentlichte vor Beginn der Verhandlung am Mittwoch einen Aufruf, in dem mehr als 70 Prominente aus aller Welt die Freilassung von Kilic forderten. Die Strafverfolgung der elf Angeklagten sei „politisch motiviert“ und habe das Ziel, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen, heißt es in dem offenen Brief.