IstanbulAm Tag vor seinem Prozess meldet sich Peter Steudtner persönlich. Er sei froh darüber, dass die Anklageschrift vorliege, ließ er über eine Bekannte mitteilen, und dass die nächsten rechtlichen Schritte wie der erste Anhörungstermin so schnell festgelegt worden seien. „Für mich zeigt sich auch in diesem Moment, was ich in den letzten Wochen gelebt habe: Selbstfürsorge ist Widerstandskraft“, ließ er ausrichten. Die Zeit im Gefängnis sei aushaltbar, erklärte Steudtner weiter, „gerade weil die Solidarität um mich herum so stark ist – dazu zählen insbesondere auch die Andachten in nah und fern“.

Dass er selbst einmal Solidarität nötig haben könnte, hätte Steudtner bis zum 5. Juli wahrscheinlich niemandem geglaubt. Der 45-Jährige Politikwissenschaftler hat eher anderen seine Solidarität und Hilfe angeboten. Der Experte für Gewaltfreie Konfliktbearbeitung leistete jahrelang Aufbauhilfe in Mosambik, seine Hauptthemen: Datenverschlüsselung, IT-Sicherheit, Kommunikation.