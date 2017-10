Die Bundesregierung sieht das anders: Elf Bundesbürger sind aus ihrer Sicht aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert. Und so ist wenige Tage nach Cavusoglus Charmeoffensive die Wirkung verpufft: Nachdem zunächst die türkische Staatsanwaltschaft 15 Jahre Gefängnis für den inhaftierten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner gefordert hatte, begann am Mittwochvormittag der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu, die unter Terrorvorwürfen seit Mai gemeinsam mit ihrer Tochter in Untersuchungshaft sitzt. Die 33-Jährige muss sich vor einem Gericht in der Stadt Silivri westlich von Istanbul verantworten. Sie gehört zu einer Gruppe von 18 Angeklagten, denen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen wird. Nach Angaben von Tolus Anwältin Kader Tonc drohen ihrer Mandantin bis zu 20 Jahre Haft.

IstanbulDas Ansinnen des türkischen Außenministers war klar: Der Topdiplomat aus Ankara, Mevlut Cavusoglu, wollte die Wogen im angespannten türkisch-deutschen Verhältnis glätten. Also startete er in einem Zeitungsinterview einen Annäherungsversuch. Er erklärte im Magazin „Der Spiegel“ seine Bereitschaft, sich für eine Normalisierung der schwer angeschlagenen Beziehungen einsetzen zu wollen. „Es gibt keinen Grund für Probleme zwischen Deutschland und der Türkei , auch wenn das vergangene Jahr schwierig war“, sagte er.

Auch die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei sind aus einem ähnlichen Grund belastet. Hintergrund ist wie im Streit mit Berlin die Inhaftierung von US-Staatsbürgern in der Türkei. Die türkischen Strafverfolgungsbehörden gehen seit einem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 massiv gegen mutmaßliche Terrorunterstützer und Regierungsgegner vor. Mehr als 150.000 Menschen sind seitdem aus dem Staatsdienst entlassen worden. Etwa genauso viele Menschen sind angeklagt worden – unter ihnen auch Bundesbürger wie Mesale Tolu.

Die Bundesregierung fordert die Freilassung Tolus und von mindestens zehn weiteren Deutschen, die in der Türkei derzeit aus politischen Gründen inhaftiert sind. Namentlich bekannt sind Tolu, der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner. Linken-Fraktionsvize Heike Hänsel hat das Verfahren gegen die in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu als politischen „Schauprozess“ bezeichnet. Die Bundesregierung müsse den Druck auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan deshalb zügig erhöhen, um sie und weitere inhaftierte Deutsche freizubekommen, forderte Hänsel am Mittwoch vor dem Beginn des Prozesses gegen Tolu in Silivri westlich von Istanbul. Hänsel ist eigenen Angaben zufolge die einzige Bundestagsabgeordnete, die die Verhandlung vor Ort beobachtet.



Kein faires Verfahren erwartet



Am 30. April nahmen Polizisten Tolu in ihrer Wohnung in Istanbul fest, später wurde gegen sie Untersuchungshaft verhängt. Ihr Ehemann war bereits zuvor inhaftiert worden. Tolu wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen. Nach Angaben ihrer Anwältin drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft. Die Anklage beruft sich auf die Teilnahme Tolus an vier Veranstaltungen. Zudem soll in ihrer Wohnung Propagandamaterial gefunden worden sein. Tolu stammt aus Ulm. In Istanbul arbeitete sie als Journalistin und Übersetzerin für die linke Agentur Etha. Sie hat ihren zweijährigen Sohn bei sich im Frauengefängnis in Istanbul.

Tolus Vater Ali Riza Tolu ist nach eigenen Worten enttäuscht von der Bundesregierung. Im Wahlkampf sei viel geredet worden, aber nun befinde sich diese im „Todesschlaf“. Die Vorwürfe gegen seine Tochter bezeichnete er als „nicht wahr“ und „leer“.

Die Bundesregierung hatte im Juli eine Neuausrichtung ihrer Türkeipolitik angekündigt – vor allem wegen der inhaftierten Deutschen wie Mesale Tolu. So kündigte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel an, wirtschaftliche Projekte wie etwa Hermesbürgschaften für Exporte in die Türkei auszusetzen. Außerdem erhöhte Berlin auch bei der EU in Brüssel den Druck, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auszusetzen.

Passiert ist bislang wenig: der Handel zwischen beiden Ländern kommt allmählich wieder auf die Beine, auch Touristen reisen noch an die türkische Riviera – wenn auch weniger als vor zwei Jahren. Die Beitrittsverhandlungen laufen formal weiter – in der EU gibt es nicht wenige, die gegen einen Abbruch der Verhandlungen sind.

Sollten sich die Vorwürfe gegen Tolu im Laufe des Prozess entschärfen, könnte die Bundesregierung dies zum Anlass nehmen, die Annäherungsversuche der Türkei zumindest ernst zu nehmen. Genauso wahrscheinlich ist aber, dass Tolu – alleine schon wegen der lahmenden türkischen Justiz – vorerst weiter in Untersuchungshaft bleibt und die Staatsanwaltschaft – aus Angst, zu mild zu agieren – nicht von ihren harten Vorwürfen abweicht.