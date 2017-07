Der Staatschef steht unter steigendem Erfolgsdruck. Am Dienstag hatte er sich genötigt gesehen, seine republikanischen Parteifreunde mit einer aggressiven öffentlichen Rede auf Linie zu bringen, damit sie am Mittwoch wenigstens geschlossen dem Beginn der parlamentarischen Beratungen seines Gesetzentwurfs zum Ersatz von Obamacare zustimmen. Bisher sind seine Versuche, die von seinem Vorgänger eingeführte Gesundheitsreform abzuschaffen, ebenso gescheitert, wie andere große Gesetzesvorhaben.

FrankfurtIn sechs Monaten Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump 991 mal getwittert, 40 Tage auf seinen Golfplätzen verbracht und null große Gesetze verabschiedet. Das stellte der amerikanische Nachrichtensender CNN diese Woche süffisant fest. Selbst der Trump meist zugeneigte Sender Fox News erinnerte den Präsidenten per Twitter an eine seiner Ankündigungen. „Mit Ausnahme des großen Abraham Lincoln werde ich präsidentieller sein, als irgendein Präsident, der je dieses Amt innehatte“, hatte Trump einmal verkündet.

Seine bisherige Erfolglosigkeit steht in Kontrast zu dem im Wahlkampf kultivierten Macher-Image. Da hatte er seinen Status als politferner Unternehmer noch gezielt genutzt, um gegen den Filz der Washingtoner Politik zu agitieren und versprach den Wählern, mit seinen unternehmerischen Fähigkeiten alles besser zu machen. Als Politiker und Präsident fällt er mit seinem provokanten und aufschneiderischen Gehabe aber völlig aus dem Rahmen. Ob das daran liegt, dass er eher Unternehmer als Politiker ist, haben zwei Wirtschaftswissenschaftler in einer neuen Studie erforscht. Sie haben Trumps Persönlichkeitsstruktur mit denjenigen der erfolgreichsten Manager und Unternehmer in den USA verglichen.

Dafür ließen die beiden deutschen Psychologie- und BWL-Professoren Martin Obschonka und Christian Fisch ein psychologisches Sprachanalyse-Programm über Trumps reichlich verschickte Tweets laufen. Das gleiche taten sie mit den reichsten Unternehmern auf der Forbes-Liste und den Spitzenmanagern der größten US-Unternehmen mit Twitter-Accounts. Das Ergebnis war ein Wert für jedes der in der psychologischen Literatur vorherrschenden „Großen Fünf“-Persönlichkeitsmerkmale und ein paar weitere Charaktereigenschaften. Das Ergebnis: Trump fällt mit seiner Persönlichkeit auch als Unternehmer und Manager aus dem Rahmen.

Gemäß der Tweets, die er bis zu seiner Wahl zum Präsidenten verschickte, zeichnet er sich durch ein selbst im Vergleich zu Spitzenmanagern hohes Maß an Offenheit aus, also Kreativität, geistiger Beweglichkeit und Neugier. Trump gehört hier zu den obersten neun Prozent der Vergleichsgruppe. Zu denen, die hier noch höhere Werte aufweisen, gehören Microsoft-Gründer Bill Gates und der Ebay-Gründer Pierre Omidyar.

Gleichzeitig ist Trump nach der Sprachanalyse hochgradig neurotisch. Unter den 106 zum Vergleich herangezogenen Superstar-Unternehmern und –Managern waren nur sieben noch neurotischer. Darunter ist als Spitzenreiter wieder Pierre Omidyar, der sich als eine Art Über-Trump erweist. In allen Werten weicht er in die gleiche Richtung vom Durchschnitt ab wie Trump, nur noch stärker. Neurotisch bedeutet in der Psychologie ein Hang zu negativen Gefühlen wie Angst, Schuld und Sorgen. Neurotiker kommen schlecht mit Stress klar, sind launisch und sehen die Welt generell in einem negativen Licht. Erstaunlich niedrig ist Trumps Wert für Extrovertiertheit. Hier gehört er zu den unteren 15 Prozent.



Parallelen zu Managern haben eine Grenze: Verlässlichkeit



Trumps Wert für die Charaktereigenschaft Verträglichkeit (Agreeableness), der einen Hang zu Harmonie und pro-sozialem Verhalten beschreibt, ist nur bei neun der 1006 Manager und Unternehmer noch niedriger. Eher unauffällig ist Trump bei der letzten Charaktereigenschaft der „Großen Fünf“, der Verlässlichkeit.

Abseits der Einteilung der „Großen Fünf“, haben die beiden Forscher noch einige andere Eigenschaften abgeprüft. Aus dem Rahmen fällt Trump vor allem durch seine sehr große Unsicherheit und geringe soziale Angepasstheit. Außerdem signalisiert die Sprachanalyse eine starke depressive Tendenz. „So sad“ (so traurig) ist eine typische Schlussfloskel, mit der er seine Gegner per Twitter attackiert, oder Ereignisse kommentiert.

Zu der in den sozialen Netzwerken eifrig diskutierten Frage, ob Trump krankhaft neurotisch und egozentrisch ist, äußern die beiden Wissenschaftlicher sich diplomatisch. „Obwohl sein hoher Wert für Neurotizismus und sein niedriger Wert für Verträglichkeit eine gewisse Tendenz zu klinisch relevanten Problemen signalisieren können (aber nicht müssen), würden wir uns gern Spekulationen in dieser Richtung enthalten.“

Zusammenfassend charakterisieren Obschonka und Fisch Trumps Twitter-Persönlichkeit als extrem-unternehmerisch im Sinne des berühmten Ökonomen Joseph Schumpeters, aber emotional instabil. Schumpeterianisches Unternehmertum zeichnet sich besonders durch einen Drang nach Macht, Veränderung, Disruption und eine ausgeprägte Konkurrenzorientierung aus.

Ob das eine gute Voraussetzung für das höchste politische Amt in einem der größten Länder der Welt ist, stellen die Autoren vorsichtig in Frage. „Man kann darüber debattieren, ob man in einer derart verantwortungsvollen Aufgabe strikt unternehmerisch handeln kann“, im Sinne von disruptiv und mit risikoreichen Aktionen – und fügen hinzu: „Daher kann man fragen, ob sich extrem unternehmerische Persönlichkeiten in politischen Führungsrollen produktiv und glücklich fühlen.“