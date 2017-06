MoskauDie russische Führung erwartet von einer Begegnung der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump beim G20-Gipfel Klarheit über die Beziehungen zu den USA. „Ich persönlich hoffe inständig, dass sich der Pragmatismus durchsetzt“, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Moskau. Von den Beziehungen zwischen Russland und den USA hänge in der Weltpolitik viel ab, betonte der russische Chefdiplomat. „Das Wichtigste ist, dass wir eine normale Etappe in unseren Beziehungen erreichen.“ Alles andere wäre ein großer Fehler, warnte Lawrow der Agentur Interfax zufolge.