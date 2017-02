AmonaDer israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach der Räumung der umstrittenen jüdischen Siedlung Amona im Westjordanland einen raschen Wiederaufbau an anderer Stelle angekündigt. „Wir werden eine neue Siedlung auf staatlichem Land errichten“, sagte der Regierungschef am Donnerstag in Ariel, einer anderen jüdischen Siedlung.

Israels Oberster Gerichtshof hatte 2014 geurteilt, dass Amona zwei Jahrzehnte zuvor auf privatem palästinensischen Gebiet errichtet worden sei und abgerissen werden müsse. Als letztmöglichen Termin für Amonas Abriss setzte das Gericht den 8. Februar dieses Jahres an.