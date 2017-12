Der Republikchef von Tschetschenien ist mutmaßlich in Menschenrechtsverletzungen verwickelt.

WashingtonDie USA haben Sanktionen gegen den Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen verhängt. Das Finanzministerium in Washington gab am Mittwoch zudem Maßnahmen gegen vier weitere Russen bekannt. Kadyrow ist ein enger Vertrauter der Regierung in Moskau. Ende November erklärte er seine Bereitschaft, für den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sterben. Menschenrechtsgruppen werfen ihm unter anderem vor, für die Ermordung von Homosexuellen mitverantwortlich zu sein. Kadyrow hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.