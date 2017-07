New YorkDie Agentur Moody's hat den Rating-Ausblick für Katar angesichts der Spannungen mit den arabischen Nachbarn von „stabil“ auf „negativ“ zurückgenommen. Es sei zu erwarten, dass es für das Land eine längere Phase der Unsicherheit geben werde, die in das kommende Jahr hineinreiche, teilte die US-Agentur am Dienstagabend mit.

Eine schnelle Lösung scheine unwahrscheinlich. Die wirtschaftliche und finanzielle Stärke Katars könne beeinträchtigt werden, wenn der Disput länger andauere und noch weitere Sanktionen gegen das Land hinzukämen, Das Rating selbst werde aber bei „Aa3“ belassen.