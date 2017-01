WienDie österreichische Polizei hat bei einem Großeinsatz acht Personen wegen Terrorismusverdacht festgenommen. Die Razzien in Wien und Graz hätten im Zuge eines laufenden Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachtes der Beteiligung an der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) stattgefunden, teilte die Staatsanwaltschaft Graz am Donnerstag mit. Einen konkreten Verdacht auf einen Anschlag oder eine akute Gefahr habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Behörde der Nachrichtenagentur Reuters.