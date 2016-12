Palm BeachDer designierte US-Präsident Donald Trump will seine Antrittsrede selbst schreiben. Dabei wolle er sich von Ronald Reagan und John F. Kennedy inspirieren lassen, berichtete eine mit dem Vorhaben vertraute Gewährsperson aus dem Umfeld von Trump am Mittwoch (Ortszeit) in Südflorida.

Dort verbringt der gewählte Präsident derzeit in seinem Luxusclub Mar-a-Lago seine Ferien.