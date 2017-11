 Nordkorea bezeichnet Trump als „Kriegshetzer“

In einer Reaktion auf die derzeitige Asienreise von Donald Trump hat Nordkorea den US-Präsidenten als „Kriegshetzer“ bezeichnet. Vor dem Hintergrund des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm warf das Außenministerium in Pjöngjang Trump am Samstag vor, förmlich „um einem Atomkrieg auf der koreanischen Halbinsel gebettelt zu haben“. Unterdessen begannen die Streitkräfte der USA und Südkoreas nach Angaben Seouls östlich der koreanischen Halbinsel ein gemeinsames Seemanöver, an dem sich auch drei US-Flugzeugträger beteiligen sollen.

„Während des Besuchs offenbarte Trump seine wahre Natur als Zerstörer des Weltfriedens und der Stabilität“, hieß es in der Erklärung Pjöngjangs. Nordkorea werde seine Pläne zum Aufbau einer Atomstreitmacht beschleunigen. Das Ministerium beschuldigte Trump zugleich, lediglich eine „Geschäftsreise“ unternommen zu haben, um die amerikanische Verteidigungsindustrie zu bereichern. Die Erklärung wurde von den Staatsmedien veröffentlicht.