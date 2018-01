Das wird gleichwohl komplizierter als gedacht. Im Kern sind zwar auch die Demokraten etwa für eine Investition in Straßen und Schulen. Anders als die Republikaner sehen sie dies aber als staatliche Aufgabe. Trump hingegen will über öffentlich-private Partnerschaften die Infrastruktur sanieren.

Noch schwieriger scheint eine Einigung in Einwanderungsfragen. Trump will das Lotterieverfahren komplett abschaffen und besteht auf einer Sicherung der Grenze nach Mexiko. Er argumentiert weiterhin mit Klischees von kriminellen Ausländern, die sich in Drogenbanden und Gangs zusammenschließen. All dies ein Tabu für die Demokraten, die an dieser Stelle der Rede – es war einer der wenigen Momente – buhten.