IstanbulPlötzlich fängt draußen jemand an zu klatschen. Kein normales Klatschen mit den Händen, sondern lauter, heftiger. Beim Öffnen des Fensters einer Wohnung im Istanbuler Stadtteil Sisli offenbart sich die Quelle der Geräuschkulisse: Ein Nachbar hat sein Fenster geöffnet und schlägt im Sekundentakt zwei Bratpfannen aneinander. Andere machen es ihm nach, mindestens genauso laut. Eine Geräuschkulisse wie im Fußballstadion. Kein Jubel, sondern Protest.

Protest gegen einen alles andere als glatt verlaufenen Wahlabend in der Türkei. Am Ostersonntag waren rund 55 Millionen Türken aufgerufen, für oder gegen eine weitreichende Verfassungsänderung zu stimmen. Die 18 Gesetzesänderungen würden den Staatspräsidenten zum Regierungschef machen und ihm deutlich mehr Macht einräumen. Kritiker reden von einer „Präsidialdiktatur“, befürworten erhoffen sich eine effizientere Administration. Am Ende siegte das „Ja“-Lager knapp, mit voraussichtlich 51,41 Prozent (Stand: 16. April, 23:55 Uhr), Staatschef Recep Tayyip Erdogan ließ sich feiern und kündigte an, jetzt würden wichtige Reformen leichter durchzusetzen sein. Doch die Ungereimtheiten, die sich in der Türkei längst zum Skandal ausgewachsen haben, beginnen vorher.



Der Wahltag beginnt friedlich, als um 6.00 Uhr morgens Ortszeit die ersten Wahllokale im Osten des Landes öffnen. Im Laufe des Wahltages hieß es, die ersten Hochrechnungen würden frühestens vier Stunden nach Schließung der Wahllokale – also gegen 21 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ) – feststehen. Nachdem die Wahlurnen schließlich um 17 Uhr Ortszeit geschlossen wurden, arbeiten die ehrenamtlichen Wahlhelfer sowie Mitarbeiter der Obersten Wahlkommission (YSK) fieberhaft an der korrekten Auszählung. Die von mehreren politischen Parteien entsandten Wahlbeobachter müssen dabei das Ergebnis aus der jeweiligen Urne unterzeichnen, bevor die Stimmzettel und das Wahlergebnis zur Wahlkommission des Bezirks gebracht werden. Dort werden die Ergebnisse - wieder unter Beobachtung von Vertretern sowohl der Regierungspartei AKP als auch von Oppositionsparteien - in ein Computersystem eingegeben und zur Wahlkommission nach Ankara übermittelt. In der nationalen Wahlkommission in Ankara sitzen ebenfalls Vertreter der Regierung und der Opposition.