WashingtonUS-Präsident Donald Trump will das nationale System der Luftverkehrskontrolle privatisieren. Er forderte den Kongress am Montag (Ortszeit) auf, seinen entsprechenden Plan abzusegnen. Eine Reform werde Flüge schneller, zuverlässiger und sicherer machen, kündigte er an. Die Wartezeiten für Passagiere sollten sich zudem reduzieren, so Trump. Kritiker befürchten, dass eine Trennung der Verkehrskontrolle von der US-Luftfahrtbehörde der Flugindustrie zu viel Macht geben könnte.

Trump sagte, die Luftfahrtbehörde habe seit Jahren daran gearbeitet, die Kontrolle des Luftraums zu modernisieren. „Nach der Ausgabe von Milliarden und Milliarden an Steuergeld, (...) hängen wir noch immer an einem veralteten, kaputten, antiquierten, fürchterlichen System, das nicht funktioniert.“ Mit Humor ergänzte er: „Abgesehen davon ist es ganz gut.“