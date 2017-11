Der von Mugabe entlassene Vizepräsident Emmerson Mnangagwa werde in Kürze nach Simbabwe zurückkehren, erklärte das Militär in einer im Staatsfernsehen übertragenen Pressekonferenz. Es gebe zudem „Kontakt“ zwischen Mugabe und Mnangagwa, was als guter erster Schritt gesehen würde.

Die Absetzung Mugabes sollte nach Angaben des stellvertretenden Sekretär für Rechtsangelegenheiten, Paul Mangwana, innerhalb von zwei Tagen über die Bühne gehen. Seine Partei habe den Fraktionschef angewiesen, das Enthebungsverfahren im Parlament einzuleiten.

Am (heutigen) Dienstag werde ein Ausschuss gebildet, der am Mittwoch seinen Bericht vorlegen werde, erklärte Mangwana. „Dann wählen wir ihn ab.“ Er nannte zwei Gründe für die Amtsenthebung: Mugabe habe „seiner Frau erlaubt, Regierungsvollmachten an sich zu reißen“ und er sei „zu alt und kann nicht einmal ohne Hilfe gehen“.

Für die Absetzung Mugabes sei seine Partei auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Mit den Abgeordneten der Bewegung für Demokratischen Wandel MDC werde die erforderliche Mehrheit zusammenkommen: „Wir haben mit ihnen geredet und sie unterstützen uns.“

Mugabe hatte am Mittag ein Ultimatum der Regierungspartei zum Rücktritt verstreichen lassen. Offenbar unbeeindruckt von den Schritten seiner Partei setzte er später nach Angaben des Kabinettssekretärs für Dienstagmorgen eine Sitzung des Kabinetts an.

Das Zentralkomitee der Zanu-PF hatte Mugabe am Sonntag als Parteichef abgesetzt und Mnangagwa für die Spitze nominiert. In einer Fernsehansprache am Sonntagabend, in der Tausende Simbabwer gebannt seinen Rücktritt erwarteten, sagte Mugabe dennoch, er werde den Parteitag im Dezember leiten, der diese Beschlüsse bestätigen soll. Nach Mugabes Drehbuch sollte seine Frau auf dem Parteitag zu seiner Nachfolgerin aufgebaut werden.