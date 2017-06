LondonIn Großbritannien sieht die nordirische Regionalpartei DUP die Verhandlungen über ein Regierungsabkommen mit den Konservativen von Premierministerin Theresa May auf der Zielgeraden. DUP-Chefin Arlene Foster sagte am Montag dem Sender Sky, sie sei nach London zurückgekehrt und hoffe nun auf einen Abschluss der Gespräche. Einem DUP-Sprecher zufolge ist noch am Vormittag ein Treffen mit der Premierministerin geplant.