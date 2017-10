Nach historisch langen Verhandlungen von sieben Monaten hat die neue Mitte-Rechts-Koalition in den Niederlanden ihr Regierungsprogramm vorgelegt. Nach einem jahrelangen harten Sparkurs soll nun wieder investiert werden. „Alle Bürger müssen am Aufschwung teilhaben können“, betonte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstag in Den Haag. Unter seiner Leitung werden künftig zwei liberale und zwei christliche Parteien miteinander regieren. Die neue Regierung soll Ende Oktober vereidigt werden.

Das Abkommen mit dem Motto „Vertrauen in die Zukunft“ verspricht auf etwa 70 Seiten Einkommensverbesserungen für alle Bürger. Im Zentrum stehen Steuererleichterungen und Investitionen in Sicherheit, Schulen und Pflegeheime. Vor allem Mittelstand und Familien können mit mehr Geld rechnen. Die Koalition will das Land auch „grüner und nachhaltiger“ machen und bis 2030 alle fünf Kohlekraftwerke schließen. Zu den Plänen gehört auch die Legalisierung des Haschanbaus.