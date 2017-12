WashingtonUS-Kongress hat einen ersten Schritt unternommen, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung abzuwenden. Das Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag mehrheitlich für einen Übergangshaushalt, der bis zum 22. Dezember die Finanzierung sicherstellen würde. In dieser Zeit sollen die Abgeordneten eine langfristige Lösung ausarbeiten. Die Vorlage muss allerdings noch den Senat passieren. Dort verfügen die Republikaner von Präsident Donald Trump nur über eine kleine Mehrheit, sodass sie auf Stimmen der Demokraten angewiesen sind. Trump traf sich vor der Abstimmung mit den demokratischen Minderheitenführern beider Kammern. Sollte der Kongress bis Mitternacht am Freitag (US-Zeit) keine Einigung erzielen, droht die Zahlungsunfähigkeit.