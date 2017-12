BrüsselDer frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont sieht in der Regionalwahl kurz vor Weihnachten einen „zweiten Teil“ des Referendums über die Abspaltung von Spanien. Zum Auftakt des Wahlkampfs im Nordosten des Landes rief er Unterstützern Montagmitternacht per Videoschaltung zu, die Wähler sollten die Abstimmung entsprechend verstehen. Puigdemonts Regierung hatte am 1. Oktober einen Volksentscheid über die Loslösung von Spanien abgehalten, obwohl der Oberste Gerichtshof das verboten hatte.

Die spanische Regierung in Madrid hatte daraufhin die Regionalwahl in Katalonien am 21. Dezember angesetzt, um eine demokratische Lösung der Krise zu finden. Puigdemonts Kabinett wurde abgesetzt. Eine Umfrage Stunden vor Beginn des Wahlkampfauftakts sagte ein dichtes Rennen zwischen den separatistischen Parteien und jenen voraus, die Katalonien unmissverständlich als Teil Spaniens betrachten. Eine staatlich geführte Umfrage prognostizierte, dass die für die Unabhängigkeit Kataloniens eintretenden Parteien vermutlich ihre knappe Mehrheit im Parlament in Barcelona verlieren dürften.