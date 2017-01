Tel AvivIsrael kürzt aus Protest gegen eine Uno-Resolution, die den Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten fordert, seine Zahlungen an die Vereinten Nationen. „Der Staat Israel hat sich dazu entschieden, für 2017 einen signifikanten Teil unserer jährlichen Beiträge in der Höhe von rund sechs Millionen Dollar (5,7 Millionen Euro) auszusetzen“, teilte ein Sprecher des Außenministeriums am Samstag mit. Dies entspreche dem Betrag, den die Uno aus ihrem Budget „anti-israelischen Organisationen“ zuteile, wie dem Bereich für palästinensische Rechte (DPR).

Die Kürzung sei eine Reaktion auf die Uno-Resolution 2334, twitterte der israelische Botschafter bei den Uno, Danny Danon. Aktuell zahlt Israel jährlich rund 38 Millionen Euro an die Uno, wie das israelische Fernsehen unter Berufung auf die israelische Uno-Vertretung berichtet.