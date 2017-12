BrüsselUS-Außenminister Rex Tillerson hat mit einer bissigen Retourkutsche auf Amerika-kritische Äußerungen seines deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel reagiert. „Deutschland durchlebt gerade einen sehr schwierigen politischen Prozess“, sagte Tillerson am Mittwoch in Brüssel in Anspielung auf die gescheiterten Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition. Gabriel stecke da mit drin.