Preissteigerungen hatten Ende Dezember in mehreren Städten Proteste ausgelöst.

TeheranZehn Tage nach Beginn der Demonstrationen im Iran haben die Revolutionsgarden die jüngste Protestwelle für beendet erklärt. Die Nation und ihre Sicherheitskräfte hätten den Unruhen ein Ende gesetzt, hieß es am Sonntag in einer Erklärung auf der Internetseite der Revolutionsgarden. Darin wurde den USA, Israel und Saudi-Arabien die Schuld an den Unruhen zugewiesen sowie einer Oppositionsgruppe im Exil und Unterstützern der Monarchie, die 1979 gestürzt wurde.

Hinter verschlossenen Türen debattierte das iranische Parlament am Sonntag über die jüngsten Demonstrationen. Dabei wurden die Abgeordneten laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna von ranghohen Vertretern der Sicherheitsdienste über die Proteste und die Lage der Festgenommenen unterrichtet. „Es wurde betont, dass ausländische Elemente und insbesondere die USA eine grundlegende Rolle bei der Bildung und Manipulierung der jüngsten Unruhen spielten“, zitierte Irna den Abgeordneten Dschalal Mirsaei.