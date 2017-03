BrüsselDie Nato hat ein lange geplantes Außenministertreffen verschoben, um die Teilnahme von US-Minister Rex Tillerson sicherzustellen. Das ursprünglich für Mitte der kommenden Woche geplante Treffen findet nun schon an diesem Freitag statt, wie das Bündnis am Montag mitteilte.

Tillerson kann damit direkt von Terminen in der Türkei zur Nato in Brüssel reisen. Der Amerikaner hatte seine Teilnahme an dem ursprünglich für den 5. und 6. April geplanten Nato-Treffen vor rund einer Woche ohne Angabe genauerer Gründe abgesagt. Für ihn sollte eigentlich der stellvertretende Außenminister Tom Shannon nach Brüssel fliegen.