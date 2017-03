US-Außenminister Rex Tillerson hat bei seinem ersten Asien-Besuch eine härtere Gangart gegenüber Nordkorea angekündigt. Die "strategische Geduld" der USA mit dem kommunistischen Land sei am Ende, sagte Tillerson in Seoul. Stattdessen würden im Einvernehmen mit Südkorea neue Sicherheitsmaßnahmen und diplomatische Vorgehensweisen erarbeitet. Auf Nachfrage bestätigte Tillerson, dass dies auch ein militärisches Vorgehen einschließen könnte. "Wenn Nordkorea die Bedrohung durch sein Waffenprogramm soweit ausweitet, das es in unseren Augen eine entsprechende Reaktion erfordert, ist auch diese Option denkbar", sagte Tillerson. Das gemeinsame Ziel der USA und Südkorea sei eine vollständige nukleare Abrüstung Nordkoreas.

Das abgeschottete kommunistische Land hatte zuletzt wieder Raketen getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen. Tillerson begann seine erste Amtsreise nach Asien am Mittwoch in Japan. Vor seiner Abreise hatte der frühere Ölmanager ohne diplomatische Erfahrung erklärt, über eine neue Herangehensweise im Atomkonflikt mit Nordkorea sprechen zu wollen. Zwanzig Jahre diplomatischer Bemühungen, darunter Hilfen der USA im Wert von 1,35 Milliarden Dollar für Nordkorea, hätten nichts gebracht. Tillerson wird am Samstag in China eintreffen, Nordkoreas engstem Verbündeten. Die USA haben 28.500 Soldaten in Südkorea stationiert.