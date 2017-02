Somalische Flüchtlinge warten in einen Transitzentrum in Kenias Hauptstadt Nairobi auf ihre Rückreise nach Kakuma, einem Flüchtlingslager im Nordwesten des ostafrikanischen Landes. Nach dem von US-Präsidenten Donald Trump eingeführten Einreiseverbot wurde ihre Ausreise in die USA verweigert. In Kenia leben Hunderttausende somalische Flüchtlinge.