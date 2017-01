Bild vergrößern Donald Trump scheint Robert Lighthizer zum Handelsbeauftragten ernennen zu wollen. Bild: AP

Robert Lighthizer war in der 80er-Jahren Vize-Handelsbeauftragter. Insidern zufolge will Donald Trump den Politikveteranen aus der Amtszeit von Ronald Reagan nun wieder zurück in die Politik holen.