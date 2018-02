DhakaMyanmar hat nach Angaben aus dem benachbarten Bangladesch zugestimmt, mehr als 6000 in einem Niemandsland im Grenzgebiet gestrandete Rohingya-Flüchtlinge wieder aufzunehmen. Das gab ein Behördenvertreter in Cox's Bazar auf der bangladeschischen Seite der Grenze, Ali Hossain, am Dienstag bekannt.