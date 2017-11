Luxemburg Eine Abgeordnete der rechtsextremen französischen Partei Front National ist mit ihrer Klage gegen Geldforderungen des Europaparlaments gescheitert. Das EU-Gericht in Luxemburg bestätigte am Mittwoch die Forderung des Parlaments von 40.320 Euro an die Französin Dominique Bilde.

Die Summe hatte die Verwaltung für die Beschäftigung von Bildes Assistenten vom August 2014 bis Juni 2015 bezahlt. 2016 wurde das Geld zurückgefordert, weil ein Nachweis fehle, dass der Mitarbeiter nur im Zusammenhang mit Bildes Mandat tätig war.