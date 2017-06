Prag/BrüsselEU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat angesichts der Politik von US-Präsident Donald Trump eine Stärkung der gemeinsamen Verteidigungspolitik in Europa gefordert. Die USA seien „nicht länger daran interessiert, die Sicherheit Europas an unserer Stelle zu garantieren“, sagte Juncker am Freitag in Prag. Die EU habe keine andere Wahl, als ihre eigenen Interessen im Mittleren Osten, beim Klimawandel und bei Handelsabkommen zu verteidigen. In allen drei Punkten hatten die USA und die EU zuletzt unterschiedliche Meinungen.

Juncker kritisierte erneut, dass die EU-Staaten zu viel Geld bei Rüstungsausgaben verschwendeten und es zu viele unterschiedliche Waffensysteme in der Union gebe. Die EU-Kommission hatte am Mittwoch einen gemeinsamen Fonds für Rüstungsprojekte vorgeschlagen und Optionen zur Stärkung der Verteidigung vorgelegt.