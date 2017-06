BukarestDie rumänische Regierungspartei hat entschieden, einen Misstrauensantrag gegen die eigene Regierung von Ministerpräsident Sorin Grindeanu einzureichen. Zudem stimmten die Sozialdemokraten am Donnerstag dafür, Grindeanu aus der Partei auszuschließen. Die Regierungspartei und ein kleinerer Koalitionspartner wollen den Misstrauensantrag am kommenden Montag einbringen, abgestimmt werden soll am Mittwoch.

Der Premier arbeitete unterdessen an einem neuen Kabinett und rief per Facebook die Parteibasis auf, ihn zu unterstützen. Hilfe bekam Grindeanu vom bürgerlichen Staatspräsidenten Klaus Iohannis, der sich weigerte, einen neuen Premier zu ernennen. Zuspruch für den Premier kam von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU), der zufällig offiziell in Bukarest zu Besuch war.