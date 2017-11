 Russischer General: Truppenabbau in Syrien soll vor Jahresende beginnen

SotschiDer Chef des russischen Militär-Generalstabs hat eine erhebliche Truppenreduzierung in Syrien in Aussicht gestellt. Dies sei wahrscheinlich, da es nur noch sehr wenig zu tun gebe, bevor die militärischen Zielvorgaben des Einsatzes in dem Bürgerkriegsland erfüllt seien, sagte Waleri Gerassimow am Donnerstag am Rande eines Treffens mit Präsident Wladimir Putin und Spitzenmilitärs in Sotschi.

Mit dem Abbau könne vermutlich noch vor Ende des Jahres begonnen werden. Russland werde aber präsent bleiben mit zwei Militärstützpunkten, einem Zentrum zur Feuerpausen-Überwachung und einer Reihe von "notwendigen Strukturen zur Unterstützung der Lage, die sich entwickelt hat".