WashingtonDrei Demokraten im US-Senat haben das Weiße Haus aufgefordert, eine Sicherheitsüberprüfung von Präsidentenberater und Schwiegersohn Jared Kushner zu prüfen und möglicherweise zu widerrufen. Die Senatoren Richard Blumenthal, Al Franken und Senatorin Mazie Hirono schrieben in einem am Montag veröffentlichten Brief, Kushners Zugang zu Geheiminformationen könne angesichts seiner Beteiligung am Treffen zwischen Donald Trump jr. und einer russischen Anwältin „eine Gefahr für dieses Land darstellen“.

Die Bereitschaft von Trumps ältestem Sohn, die Anwältin im Sommer 2016 zu treffen und dabei belastende Informationen über die damalige Präsidentschaftsrivalin Hillary Clinton zu erhalten, hat erneute Fragen zu Absprachen zwischen dem Trump-Wahlkampfteam und Russland aufgeworfen. Diese Ungereimtheiten begleiten Trump bereits seit Monaten. Dem Treffen wohnte auch Kushner bei.