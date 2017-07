WashingtonDer in der Russland-Affäre stark in Bedrängnis geratene US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch seinen Sohn wegen dessen E-Mail-Enthüllungen verteidigt. Trump Jr. hatte am Vorabend (Ortszeit) in einem Interview des Senders Fox News seine Kontaktaufnahme zu einer russischen Anwältin im Wahlkampf gerechtfertigt. Er hatte jedoch auch eingeräumt, dass er die Angelegenheit heute anders handhaben würde. „Mein Sohn hat gestern einen guten Job gemacht. Er war offen, transparent und unschuldig“, schrieb Trump am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Trump Jr. hatte am Dienstag einen E-Mail-Wechsel mit dem Publizisten Rob Goldstone selbst öffentlich gemacht, nachdem die „New York Times“ über die Angelegenheit berichtet hatte. Daraus geht hervor, dass ihm belastende Informationen über die Konkurrentin seines Vaters bei der Präsidentschaftswahl, die Demokratin Hillary Clinton, in Aussicht gestellt worden waren. In einer E-Mail hatte ihm sein Vertrauter Goldstone geschrieben: „Das sind offensichtlich hochrangige und sensible Informationen, aber es ist Teil der Unterstützung Russlands und der Regierung für Herrn Trump (...)“.