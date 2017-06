Die Aussage des Justizministers Jeff Sessions vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats soll an diesem Dienstag mehr Klarheit in die Hintergründe der Russland-Affäre in den USA bringen. Sessions sagt nur wenige Tage nach dem früheren FBI-Chef James Comey aus, dessen Entlassung er dem Präsidenten Donald Trump empfohlen hatte. Eigentlich sollte Generalbundesanwalt Jeff Sessions nur Fragen zur Budgetplanung vor dem Haushaltsausschuss seines Justizministeriums beantworten. Dort wird nun stattdessen sein Stellvertreter Rod Rosenstein aussagen. In einem Brief an den Vorsitzenden des Ausschusses erklärte Sessions, dass einige Mitglieder öffentlich erklärt hätten, sie würden ihre Fragen nach der Russland-Affäre um, US-Präsident Donald Trump und den Präsidentschaftswahlkampf im vergangenen Jahr stellen. „Für solche Fragen ist der Geheimdienstausschuss die richtige Adresse, da der Ausschuss die Untersuchung leitet und Zugang zu den relevanten Informationen besitzt“, schrieb Sessions.

Am Montag teilte der Ausschuss mit, die Sitzung werde öffentlich sein. In der Affäre um eine vermutete Einmischung Russlands in die US-Wahlen 2016 war Sessions schon bisher eine wichtige Figur; Comeys Aussagen und Andeutungen rückten ihn aber mit in ihr Zentrum.

Der von Trump gefeuerte FBI-Chef hatte am Donnerstag vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats ausgesagt und dabei auch zugegeben, dass er hinter einer Enthüllung über ein Gespräch zwischen ihm und dem Präsidenten steht. Comey erklärte, er habe einen Freund gebeten, einem Reporter eine Notiz über die Unterredung zuzuspielen, um so die Einsetzung eines Sonderermittlers zu erreichen. Comey hatte darin notiert, dass Trump ihn um die Einstellung der Ermittlung gegen den früheren nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn gebeten habe.