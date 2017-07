Donald Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner hat jegliche geheimen Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam des heutigen US-Präsidenten und Russland abgestritten. Er habe sich nicht mit ausländischen Regierungen heimlich abgesprochen und wisse auch von niemandem aus dem Trump-Team, der dies getan habe, teilte Kushner am Montag vor einer Befragung in einem Senatsausschuss in einer elf Seiten langen Erklärung mit, die der Nachrichtenagentur AP vorlag.

Er habe nichts zu verbergen, erklärte Kushner. Laut dem Statement hatte er während des Wahlkampfs und der Übergangszeit im Weißen Haus bei vier Gelegenheiten Kontakt mit Russen gehabt. Keiner davon sei unangemessen gewesen, so Kushner. Er dementierte ebenfalls, dass Russen seine privaten Geschäfte finanziert hätten.