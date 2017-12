WashingtonWie aus Gerichtsunterlagen hervorging, plante er gemeinsam mit einem Kollegen, der mutmaßlich Verbindungen nach Moskau hat, die Veröffentlichung eines Meinungsbeitrags über seine Arbeit in der Ukraine. Der Artikel sei in der vergangenen Woche verfasst worden, erklärten die Mitarbeiter des FBI-Sonderermittlers in der Russland-Affäre, Robert Mueller.

Manafort steht unter Hausarrest. Er wird der kriminellen Verschwörung beschuldigt. Unter die Anklage fallen Punkte, die mit seiner politischen Beratertätigkeit in der Ukraine zu tun haben - darunter Verschwörung zur Geldwäsche und das Handeln als nicht registrierter ausländischer Agent. Mit der Trump-Wahlkampagne stehen die Vorwürfe nicht in direktem Zusammenhang.