WashingtonPräsidentensohn Donald Trump jr. muss in der kommenden Woche vor dem Justizausschuss des Senats im Zuge der Russland-Affäre Rede und Antwort stehen müssen. Zudem werde Trumps Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort vorgeladen, kündigte das Gremium am Mittwoch an.