Washington US-Präsidentensohn Donald Trump Junior hat sich bereit erklärt, in der Russland-Affäre eine nichtöffentliche Aussage vor dem Justizausschuss des Senats zu machen. Trump Junior sowie der Ex-Wahlkampfmanager von Präsident Donald Trump, Paul Manafort, seien derzeit in Vorgesprächen mit dem Gremium, teilte der Ausschussvorsitzende Chuck Grassely am Freitag (Ortszeit) mit. Trump Juniors Anwalt reagierte nicht auf Anfragen. Manaforts Sprecher wollte sich nicht äußern.

Trump Junior und Manafort stehen in der Kritik, weil sie im Sommer 2016 an einem Treffen mit der russischen Anwältin Natalia Wesselnizkaja im New Yorker Trump Tower teilgenommen haben. Trump Junior erhoffte sich davon schädigende Informationen über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. An dem Treffen nahm auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner teil. Es gilt als bislang deutlichster Hinweis darauf, dass Trumps Wahlkampftruppe bereit war, auf Informationen aus Russland zurückzugreifen.