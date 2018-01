US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge die Entlassung von FBI-Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre angeordnet - dann aber wieder davon Abstand genommen. Der Anwalt des Weißen Hauses, Don McGahn, hatte der „New York Times“ vom Donnerstag nach im Sommer mit seinem Rücktritt gedroht, sollte er gezwungen werden, die Anordnung an das Justizministerium zu überbringen. Die Zeitung zitierte für ihren Bericht vier Personen, die Trumps vermeintliche Absicht kannten.

Muellers Sprecher Peter Carr war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Ein Anwalt des Weißen Hauses verweigerte einen Kommentar. Der demokratische Senator Mark Warner sagte, falls sich der Bericht als wahr herausstelle, habe Trump eine „rote Linie“ überschritten. Jeglicher Versuch, den Sonderermittler zu beseitigen oder sich anderweitig in die Ermittlungen einzumischen, käme einem Machtmissbrauch gleich. Alle Kongressmitglieder beider Parteien hätten eine Verantwortung für die Verfassung des Landes und müssten den möglichen Machtmissbrauch sofort aufzeigen, so Warner.

Der Bericht der „New York Times“ kommt zu einer Zeit, in der es immer wahrscheinlicher scheint, dass der Präsident selbst bald von Mueller befragt werden könnte. Am Mittwoch hatte Trump gesagt, er freue sich auf eine mögliche Befragung unter Eid. Schnell sagte ein Mitarbeiter des Weißen Haues anschließend, mit der Aussage habe Trump aber nicht gemeint, er melde sich freiwillig für eine Unterhaltung mit Mueller.

Am Donnerstag sagte Trumps Anwalt John Dowd indes, mehr als 20 Mitarbeiter des Weißen Hauses hätten in der Russland-Affäre bereits ausgesagt. Über 20 000 Unterlagen seien Mueller ausgehändigt worden und Trumps Wahlkampfteam habe mehr als 1,4 Millionen Seiten überreicht. Die Zusammenarbeit in der bisherigen Sonderermittlung sei beispiellos, so Dowd.