WashingtonRusslands Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, hat seine Amtszeit in Washington am Samstag beendet. Der Diplomat ist eine der Schlüsselfiguren in der Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump. Bis zum Eintreffen eines Nachfolgers in der US-Hauptstadt werde der Gesandte Denis W. Gontschar Geschäftsträger sein, teilte die Botschaft via Twitter mit. Es wird erwartet, dass der stellvertretende Außenminister Anatoli Antonow den Posten von Kisljak übernimmt. Seine Ernennung muss vom Kreml noch bestätigt werden.