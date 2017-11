MoskauVertreter ausländischer Medien wie etwa der „Deutschen Welle“, von „CNN“ und Radio „Free Europe“ in Russland könnten nach Angaben des Abgeordneten Andrei Isajew unter das angekündigte neue Mediengesetz fallen und sich als ausländische Agenten registrieren lassen müssen. Das sagte der ranghohe Abgeordnete der Regierungspartei Geeintes Russland am Montag der Nachrichtenagentur Ria. Vergangene Woche hatte Staatsduma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin damit gedroht, dass Mitarbeiter einiger US- und anderer ausländischer Medien zu ausländischen Agenten erklärt werden könnten. Ein entsprechendes Gesetz könnte in den kommenden Tagen verabschiedet werden. Demnach müssten die Medien regelmäßig vollständig Auskunft geben über ihre Geldgeber, Finanzausstattung und Personal. Aus dem Ausland finanzierte Nichtregierungsorganisationen werden in Russland bereits seit 2012 durch ein Gesetz dazu verpflichtet.