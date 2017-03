Bei Demonstrationen von Tausenden unzufriedenen Russen gegen die Korruption in ihrem Land hat die Polizei Hunderte Menschen festgenommen. Die Protestierenden waren einem Aufruf von Oppositionsführer und Putin-Kritiker Alexej Nawalny gefolgt, der auf dem Weg zur Demonstration auf dem Puschkin-Platz in Moskau am Sonntag in Gewahrsam genommen wurde. Landesweit vom Fernen Osten bis zum Ural gingen die Menschen auf die Straße, um gegen die von Nawalny vermutete Korruption in der Regierung zu demonstrieren.

Nach Angaben der Organisation OVD-Info, die die politische Unterdrückung in Russland beobachtet, gab es allein in Moskau mehr als 800 Festnahmen. Die Nachrichtenagentur Tass sprach unter Berufung auf die Moskauer Polizei von rund 500 Festgenommenen. In Wladiwostok wurden mindestens 25 Menschen in Gewahrsam genommen, in Chabarowsk zwölf.