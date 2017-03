MoskauGenau in einem Jahr am 18. März 2018 wird sich Russlands Präsident Wladimir Putin voraussichtlich im Amt bestätigen lassen. Laut Gesetz wäre zwar am 11. März Wahltag, doch der 18. März hat die größere symbolische Bedeutung. Es wird der vierte Jahrestag der – wie Moskau es sieht – Heimholung der Krim sein; in internationaler Sichtweise wurde die ukrainische Halbinsel 2014 illegal annektiert.

Der Wahltermin wurde vergangene Woche als Idee in Moskau lanciert und binnen Stunden durch Politgrößen wie Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin und Wahlleiterin Ella Pamfilowa geadelt. Noch ist der Termin nicht bestätigt, Putin hat seine Kandidatur nicht verkündet, doch es klärt sich, wie der Kreml die „Operation Wiederwahl 2018“ angehen will: Als Volksabstimmung über die „Großtat“ Putins, die seine Popularität in Russland zeitweise auf 85 Prozent hochgetrieben hat.