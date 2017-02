MoskauDas russische Militär hat eine Spezial-Einheit für die Kriegsführung mit Nachrichten geschaffen. „Propaganda muss smart, kompetent und effektiv sein“, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des russischen Parlaments, Wladimir Schamanow, erklärte nach einem Bericht der Agentur Interfax, Ziel seien die nationale Verteidigung und Gegenangriffe in der „Nachrichten-Sphäre“. Der Westen wirft Russland vor, mit gezielten Falschinformationen, sogenannten fake news, das politische Geschehen in anderen Staaten beeinflussen zu wollen.