MoskauAls Vergeltung für den Entzug der Akkreditierung für einen vom Kreml finanzierten Fernsehsender in den USA könnte das russische Parlament sämtlichen US-Medien den Zugang zum Gebäude verweigern. Die Abgeordnete Olga Sawastjanowa sagte am Freitag zu russischen Nachrichtenagenturen, dass die Staatsduma voraussichtlich in der kommenden Woche das Verbot beschließen werde.

Igor Morosow vom Ausschuss für Informationspolitik des Föderationsrats sagte der Nachrichtenagentur Ria Nowosti, dass sich das Oberhaus dem Verbot anschließen werde. Ausländische Korrespondenten in Russland haben derzeit Zugang zum russischen Parlament und einigen Regierungsbehörden mit Presseausweisen, die vom russischen Außenministerium herausgegeben werden.