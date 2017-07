von Maxim Kireev

Während des G20-Gipfels gibt Wladimir Putin den starken Mann. Doch Russlands Präsident ist der Popanz der internationalen Politik: Sein Machtanspruch in der Welt wirkt angesichts der desolaten Lage in Russland hohl.

Nichts deutet auf ein Happy End hin. Das gelbe Ungetüm steckt fest. In einem Flussbett, irgendwo in der jakutischen Taiga in Russlands Osten. Im Hintergrund grüne Hügel, endlose Wälder. Das Wasser steht schon fast bis zur Kabine. Doch der Fahrer gibt nicht auf und setzt seinen K700 ein Stück zurück um gleich wieder Anlauf zu nehmen. Der Auspuff raucht tiefschwarz, der Motor röhrt, als gehe es um Leben und Tod. Und plötzlich finden die Räder des 12-Tonnen-Traktors halt unter Wasser und ziehen die Maschine langsam an Land. Die Russen sind stolz auf ihren Kirowez und die Kirow-Werke, die ihn herstellen. Der Clip ist unter russischen Technikfans ein Hit. Beinahe neun Millionen Klicks hat er auf Youtube. Russische Technik ist eben nicht klein zu kriegen, hat Power. Fast 400.000 der mächtigen Maschinen wurden in Petersburg bei den Kirow-Werken zwischen 1962 und 1995 gebaut, Tausende exportiert – in die DDR zum Beispiel, aber auch nach Kanada. Es waren die großen Zeiten der Industrie.

Anzeige

Sie sind vorbei. Von den alten Zahlen ist man weit entfernt. Heute freut man sich bei den Kirow-Werken schon darüber, dass die Fabrik überhaupt noch läuft. Im Gegensatz zu anderen früheren Industrieriesen aus der Sowjetzeit. Gerade mal 3500 Fahrzeuge fertigte man zuletzt pro Jahr, zwischenzeitlich waren es auch mal weniger als 1000 jährlich. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. „Wir haben in den letzten Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag Investiert in die Verbesserung unserer Traktoren“, berichtet Vorstandsmitglied Albrecht Bochow. Doch die Investitionen zünden so recht nicht.

+++ Neues vom G20-Gipfel +++ : Trump lobt sich selbst, Merkel fordert Kompromisse Zum Auftakt ermahnt Merkel die G20-Partner zur Kompromissbereitschaft. Die Polizei fordert derweil Unterstützung in den Bundesländer an - und wird gehört. Die aktuellen Entwicklungen.

Bochow glaubt: Die Firma könnte deutlich besser dastehen, wenn der Konflikt zwischen Russland und dem Westen nicht wäre. Denn seitdem sich Europa und Russland im Herbst 2014 wegen des bewaffneten Konflikts in der Ukraine überworfen haben, läuft es schleppend für die Werke. Die Kirow-Werke sind bei weitem nicht das einzige Unternehmen aus Russland, das auf Besserung hofft. Und das liegt vor allem an Präsident Wladimir Putin und seiner Wirtschaftspolitik. Seit fast 18 Jahren regiert Putin nun Russland. Er tut das mit dem erklärten Ziel, die alte internationale Bedeutung des Landes wieder herzustellen.